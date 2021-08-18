市議員謝志忠（中）等人18日質詢說，全線綠美化造景參差不齊應立即檢討，建設、都發等局處應完整勘查路段，做全方位的改善。（陳世宗舍）

台中市甫完工的綠空廊道21.6公里，仍有圓環東路段、潭子74號路段未串聯。市議員謝志忠等18日質詢說，全線綠美化造景參差不齊應立即檢討，建設、都發等局處應完整勘查路段，做全方位的改善。都發局強調，搭配大智路打通及周邊環境整治，未來讓舊城區風華再現。

謝志忠表示，綠空廊道21.6公里應是市民「走路、跑步、騎鐵馬」的好所在，但目前仍有「圓環東路段」以及「潭子74號路段」仍未串聯，來回約42公里正好是「馬拉松全馬」的距離；若能完整連結，相信能吸引更多市民共同運動、跑步、休閒。

謝志忠、王立任、張玉嬿指出，豐原車站到圓環東路段，平常就有很多民眾休息運動，但過了圓環東路另一邊就有大片光禿禿黃沙，堆積雜物慘不忍睹，兩邊兩樣情；台鐵高架化通車自2018年10月28日已近三年，局長要全盤體檢，打造一條21.6公里真正良善的「走路、跑步、騎鐵馬」空間。

建設局表示，「綠空廊道」豐原區圓環東路及潭子區74號橋下自行車道斷點，短期將規畫既有路口人行道銜接；中期則將將爭取交通部111年經費施作自行車跨橋來銜接道路兩側；另「綠空廊道」旁尚未開闢用地屬鐵路局停車場及商場多目標用地，目前由鐵路局委託廠商規劃設計。

都發局強調，全長21.7公里的「綠空廊道」中有1.6公里穿越舊市區精華，為台中市「綠空鐵道軸線計畫」路段；「綠空鐵道」南段工程於去年2月完工，北段工程於今年3月完工，北段除延續第一期南段工程，更串聯帝國製糖廠星泉湖、台中文創園區等景點；未來搭配大智路打通及周邊環境整治，讓舊城區風華再現。