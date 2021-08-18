阿富汗遭塔利班閃電攻下，同屬依賴美國的台灣是否應以此為鏡？前民進黨立委郭正亮今表示，美介入阿富汗的根本原因是為確保恐怖分子不以阿富汗為基地，支持台灣則是防堵中國擴張，兩者都是以延伸國家利益為基本定義；但當防堵底線退到勢不可為，就會一走了之，回歸國家根本利益。

他直言，「台灣當然不是阿富汗，但世界第二強權中國也不是塔利班，阿富汗已經告訴我們，關鍵是台灣要自立自強，不能再催眠自己美國會協防台灣到底」。

美國棄守阿富汗，台灣開始出現「今日阿富汗，明日台灣」示警聲。民進黨回應，台灣是民主燈塔，跟阿富汗政權不一樣，拿兩者類比是作賤自己。

對此，郭正亮表示，阿富汗政權確實貪腐，國家建構不斷失敗，但為何美國總統拜登直到今天才講出「美國在阿富汗的任務，從來就不該是國族建構」這樣的大白話？不可諱言，美國最初介入是為防止恐怖分子利用阿富汗當基地，爾後確實也說要協助國家建構、確立民主制度，但美國只要確定事不可為，就會重新定義自己的國家利益。

「美國對台灣也是如此。」郭正亮說，美國支持台灣就是為了防止中國擴張，問題是，一旦大局勢改變就得不斷調整手段，就像當初美軍堅守第一島鏈，但發現擋不住，就將沖繩基地的美軍移往第二島鏈，也就是「在維護美國國家利益的基礎上，重新定義圍堵中國的手段。」

郭正亮接著說，美國說要支持台灣民主，也是後來才添加的理由，所以台灣怎能因此認定「我們有民主，所以美國會挺到底」？更進一步來說，美國挺台灣的自由民主只是國家利益的延伸，而非原始動機，「如果中國繼續擴張，美國能防堵到哪一條線，就要看『勢』可不可違。」

郭正亮舉例，當年美國不是不願協防越南，但當勢不可違，就會重新定義自身與中南半島的利益；後來的伊拉克戰爭也是如此，「無論是反對共產主義，還是建立民主都是假的，也根本不是美國最核心的重點。」

他強調，越南有峴港，是東南亞第一深水港，是最佳軍港；阿富汗則是中亞通往中東的橋樑，幾百年來都是兵家必爭之地。回頭看台灣的地緣價值，未必高於越南或阿富汗，「要討論阿富汗給台灣的教訓，根本就不是阿富汗跟台灣像不像，而是對美國現實利益的評估，要有更清醒的認識。」

對於潛藏在台美友好底下的危機，郭正亮說，阿富汗事件暴露美國兩大問題，除了對盟友的信用外，CIA的情蒐判斷能力也再次出狀況，「從北韓發展核武、敘利亞戰爭到塔利班閃電攻進喀布爾，請問台灣要怎麼相信美國對中國的評估是對的？繼續信任美國，把前途放在對方手上，這是不對的！」

郭正亮憂心說，阿富汗給了世界如此教訓，台灣卻還在宣傳美國會協防台灣到底，「台灣確實不是阿富汗，中國當然也不是塔利班」，「如果沒有導彈的塔利班能拿下阿富汗，我們面對世界軍事強權之一的中國，還能假定美國會保護我們到底嗎？」台灣要清醒面對國際現實，不要老是催眠老百姓，美國永遠是台灣的靠山。