日月千禧點心坊以版畫創作過程為靈感，匠心打造同名款藝術甜點。（馮惠宜攝）

世界石版畫大師園山晴巳、日本銅版畫大師宮山広明縱橫藝壇半世紀，其作品獲日本天皇、俄羅斯普希金博物館等國際展館收藏，在全球疫情嚴峻下，台中日月千禧酒店透過藝廊邀請兩位日籍大師跨海開展，展出的39幅畫作，讓台灣的賓客不用出國就能欣賞到博物館典藏等級的東洋鉅作。

疫情重創餐旅業，也讓全球文化交流受阻，在國內疫情警戒由三級降二級下，日月千禧第二十屆的藝術亮點展覽，特別透過與揚曦藝廊創辦人林瑩女士合作，邀請到世界石版畫大師園山晴巳、日本銅版畫大師宮山広明聯合舉辦「世紀之巔~東洋巨擘展」，透過日本藝術大師巨作撫慰民心。

台中日月千禧酒店總經理許瑄芷表示，這兩位大師的傑作皆獲日本天皇、俄羅斯普希金博物館、英國倫敦大英博物館、美國紐約大都會博物館收藏，且曾受邀於北京紫禁城、法國凡爾賽宮展出，在酒店開展，也是希望能讓賓客不用出國就能欣賞到博物館典藏等級的東洋鉅作。

藝術家園山晴巳擁有當今「世界石版畫第一人」的美譽，創作至今超過50個年頭，其精湛的技術與細緻的功力，被藝壇視為珍寶。他受到911事件衝擊，開始「預兆」的系列創作，此時畫風迥異，從關注自我的物質用具中跳脫，以白色絹布散發出的柔和光芒象徵人們在苦難之中仍應保有希望的救贖之光。

他也在「預兆」之後開始減法的創作，屏除多餘的炫技成分，專注在呈現光的主題之上，其中傑作「Signe-N」更榮獲2011觀瀾國際版畫雙年展首獎。

藝術家宮山広明創作至今亦超過50個年頭，以細點腐蝕套色銅版畫為主要創作技法、花卉為題材，且運用細膩娟柔且璀璨的金箔為藝術品妝點出綺美潤澤，隨著光線移動，畫面頓顯鮮活，生命力躍然紙上。獨創的「源氏物語花園」系列享譽國際，深受藏家高度喜愛與關注，風格文雅清秀，將京都傳統技藝與日本古典文學相結合，呈現瑰麗靜好的一眼瞬息。

搭配畫展，點心坊主廚蘇育民以版畫創作過程為靈感，匠心打造同名款藝術甜點，作畫所需使用的石版、滾筒、刮刀一變而為點心，風味不凡外、創意十足。