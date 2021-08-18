調查新聞網站「攔截」（Intercept）18日指出，美國國防官員透露，塔利班已繳獲美軍的生物辨識（biometrics）設備，可能被用於找出曾經協助過聯軍的阿富汗民眾，並在日後進行報復。

一名聯合特戰指揮部（JSOC）官員和3名退役美軍向「攔截」透露，部分美軍的手持式跨部會身分檢測設備（Handheld Interagency Identity Detection Equipment，HIIDE），已在近期的阿富汗混亂情勢中遭塔利班繳獲；由於該設備能用於識別指紋、虹膜等生物特徵，並具備進入大型資料庫的能力，可能讓曾經協助聯軍的阿富汗民眾身分暴露。

一名退役美國陸軍特戰部隊官兵擔憂，雖然塔利班缺乏用於解讀資料的設備，但巴基斯坦三軍情報局（Inter-Services Intelligence）具備相關能力，且三軍情報局與塔利班之間有「眾所皆知」的密切合作關係。

一名國防承包商指出，在反恐戰爭期間，美國持續於阿富汗等地蒐集民眾的生物特徵資料，以確認來者的身分、防止自殺炸彈客滲透、蒐集情報等；記者考布森（Annie Jacobsen）的調查顯示，美國國防部以蒐集80%阿富汗人口的生物特徵為目標，用於有效定位恐怖分子和罪犯。

目前還不清楚有多少資料已經洩漏，且五角大廈尚未對外界的詢問置評。前美國陸軍情報官員、國際組織「人權至上」（Human Rights First）首席技術官威爾頓‧張（Welton Chang）批評，似乎沒有人考慮過此類設備可能落入「壞人」手中，並呼籲美國軍方與外交單位未來在海外部署類似設備時應更加謹慎。