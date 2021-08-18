29歲男子吳礎均僅因好奇，見家貓「姆姆」在陽台曬太陽，竟持瓦斯鎮暴槍朝姆姆臉部射擊鋁彈，姆姆經急救後雖無生命危險，但留下永久後遺症。吳男遭依違反《動物保護法》起訴，今（18）日與劉姓飼主調解破局，飼主當庭氣罵吳男沒有誠意，除非吳男向動保相關公益團體盡份心力，他才會考慮原諒。

今開庭前雙方先行調解，飼主要求賠償姆姆醫療費、照護費、精神慰撫金等共102萬餘元，但因醫療費約5、6萬元，吳男只同意賠償10萬元，金額落差過大，調解因此破局。

開庭時，飼主表示姆姆養了9年，雖無生命危險，但喪失部分呼吸、嗅覺功能，迄今仍不斷流鼻涕、流膿，幾乎每天要換被單，就怕會感染。飼主越講越激動，氣罵吳男迄今仍未道過歉，感受不到他的誠意，難保賠完10萬元後又去攻擊其他動物。

飼主並說，他與吳男家住很近，現在出門都會擔心受怕，不敢再讓姆姆出陽台，還在家安裝保全系統，花的錢絕對不止5、6萬元，但事情已經發生，錢不是重點，外頭很多流浪動物需要幫忙，只要吳男承諾去做動物公益，展現悔過態度，他就會考慮原諒。

吳男受到一番斥責，終於起身向飼主鞠躬道歉，庭末法官諭知本案改簡易判決處刑，並安排雙方再次調解，調解結果將作為量刑參考。

吳男今年4月間在北市捷運景美站附近閒晃，見到姆姆在自家陽台曬太陽，竟持瓦斯鎮暴槍朝姆姆射擊鋁彈，第1槍沒中，又補上第2槍，姆姆臉部中彈口吐鮮血，飼主送醫急救後才保住姆姆性命。

警方獲報前往拘提吳男，並在他家中起獲槍械、瓦斯鋼瓶、鉛彈及鋁彈，吳男認罪，供稱平時就喜歡玩槍，槍枝子彈是在網路上買的，他以為打的是野貓，不知有人飼養。檢察官後依違反《動保法》起訴吳男，另因槍械未達殺傷力標準，涉槍砲部分處分不起訴。