內政部將發布8名新任縣市警察局長，行政院院長蘇貞昌今（18）特地在行政院接見，打破警界慣例，引起各界關注。民進黨台北市議員王世堅直言，這些事情只是之前都沒爆出來而已，他認為總統和院長、部長應該要做大事，而不是計較這些枝微末節的事情，並送蘇貞昌一句話，「最大的錯誤是傲慢，最大的敵人是自己」

王世堅今天在政論節目《新聞大白話》中表示，蘇貞昌接見8位警長局長，2年來他都這麼做，只是這次被爆出來而已，他是要告訴這些局長，還有其他官員，「我才是真正的老闆」，警察、消防、海巡、醫院和國營事業等體系，這2年多來就是這樣，只是平常沒有被講出來。

王世堅指出，如果是總統不管在人事發布前後去接見，大家沒話講，我們選票投給總統，就是要充分相信你、授權總統，可是總統不會幹這種事，總統、院長、部長要幹大事，怎麼在這種枝枝節節，跟要任命的官員討人情，這只是大家沒有去察覺，他更送蘇貞昌一句話，「最大的錯誤是傲慢，最大的敵人是自己」，希望蘇貞昌能聽進去。

王世堅直言，去年也是這樣，自己是第一個建議、開砲的，但大陸方面批評蘇揆惡貫滿盈之後，反而馬上救了他，並指自己是基於民意代表的職責，應該針砭時政，提出自己的看法，「大陸批評蘇貞昌，王世堅也批評蘇貞昌，結果我被告中共同路人，天哪，因為中共罵他，王世堅也罵他，所以王世堅變中共同路人」。