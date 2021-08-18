綠藤生機 X 咻咻熊攜手推出 LINE 公益合作貼圖，藉由可愛鈴薯泥傳遞減塑意念。（綠藤生機提供）

歐萊德與插畫家我是馬克跨界新聯名。（歐萊德提供）

美妝品牌攜手插畫家推出聯名商品推廣環境公益，純淨保養綠藤生機與咻咻熊發表 LINE 公益貼圖，歐萊德則與我是馬克跨界聯名推出乾洗髮限定組，及環境宣導圖文，分享節能減碳、暖化等環境保育議題。

插畫家「我是馬克」長期響應髮品歐萊德主辦的全球公益關燈活動，今年雙方以零碳永續為目標，首度跨界聯名合作，打造「乾萃一起愛地球」乾洗髮限定組， 除了圖文創作，從香氛挑選、配方體驗到包裝設計，插畫家也參與其中。

以全球最綠髮膚產品為研發目標的歐萊德，明星乾洗髮再升級，以液態配方搭配天然控油粉末，100％ PCR再生塑膠透明瓶器中，添加了與「春池玻璃」合作的100％再生玻璃珠，可使粉末更均勻分散，全新包裝更輕便上手，成分中也添加入薔薇萃取清除頭皮異味，特別適合台灣悶熱的氣候使用。

綠藤生機與咻咻熊聯名推出 「沒塑！沒塑！」療癒系貼圖融入永續意念，結合品牌經典產品搭配插畫創作，不只是宣導環保理念，也讓品牌與環保議題有更多連結，除了貼圖收益扣除成本捐給台灣環境資訊協會，「咻咻熊公益捐款活萃修護雙露組」也將提撥10％ 收益支持環境組織。