塔利班雖然聲稱自己不會秋後算帳，但是他們進城後的某些作法已令人不放心。據網路流傳的照片，塔利班炸毀了 1990 年代 阿富汗伊斯蘭統一黨領袖馬扎里(Abdul Ali Mazari)的雕像，他是什葉派的哈拉札族領袖，於1996年被塔利班所殺。

美聯社報導，在蘇聯紅軍佔領阿富汗的時期，馬扎里在阿富汗北方建立反抗軍，這支反抗軍後來演化為北方聯盟。在蘇聯解體後，阿富汗陷入派系內戰期，馬扎里所屬的阿富汗伊斯蘭曾經執掌阿富汗，但是不斷內戰使塔利班有機可乘，1996 年馬札里被塔利班殺害，也奪取了喀布爾。

馬扎里屬於哈扎拉族，是少數民族的團結領袖，他一直主張族群平等。

2001年，美軍擊敗塔利班，這其中有北方聯盟的幫助，於是北方聯盟建造馬扎里的雕像以茲紀念，雕像矗立在巴米揚省中部，也就是塔利班炸毀巨大佛像的附近。

So Taliban have blown up slain #Hazara leader Abdul Ali Mazari’s statue in Bamiyan. Last time they executed him blew up the giant statues of Buddha and all historical and archeological sites.



Too much of ‘general amnesty’. pic.twitter.com/iC4hUZFqnG — Saleem Javed (@mSaleemJaved) August 17 2021

如今塔利班重新奪得江山，雖然承諾「一個和平與安全的新時代」，稱他們將原諒那些反對他們的人，並根據伊斯蘭法律，賦予婦女充分的權利，但許多阿富汗人對這這些保證深表懷疑，而炸毀馬扎里的雕像，必然更令人不安。