塔利班雖然聲稱自己不會秋後算帳，但是他們進城後的某些作法已令人不放心。據網路流傳的照片，塔利班炸毀了 1990 年代 阿富汗伊斯蘭統一黨領袖馬扎里(Abdul Ali Mazari)的雕像，他是什葉派的哈拉札族領袖，於1996年被塔利班所殺。
美聯社報導，在蘇聯紅軍佔領阿富汗的時期，馬扎里在阿富汗北方建立反抗軍，這支反抗軍後來演化為北方聯盟。在蘇聯解體後，阿富汗陷入派系內戰期，馬扎里所屬的阿富汗伊斯蘭曾經執掌阿富汗，但是不斷內戰使塔利班有機可乘，1996 年馬札里被塔利班殺害，也奪取了喀布爾。
馬扎里屬於哈扎拉族，是少數民族的團結領袖，他一直主張族群平等。
2001年，美軍擊敗塔利班，這其中有北方聯盟的幫助，於是北方聯盟建造馬扎里的雕像以茲紀念，雕像矗立在巴米揚省中部，也就是塔利班炸毀巨大佛像的附近。
如今塔利班重新奪得江山，雖然承諾「一個和平與安全的新時代」，稱他們將原諒那些反對他們的人，並根據伊斯蘭法律，賦予婦女充分的權利，但許多阿富汗人對這這些保證深表懷疑，而炸毀馬扎里的雕像，必然更令人不安。
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