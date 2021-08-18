當局表示，太平洋島國萬那杜的歐里港（Port Orly）海岸附近發生規模6.8地震；當局並對鄰近區域發布海嘯警報。
根據美國地質調查所（USGS），這起地震震源深度91公里，震央位於歐里港西北方約19公里。
美國地質調查所一開始稱地震規模7.1，震源深度83.3公里，隨後予以更新。
太平洋海嘯警報中心（Pacific Tsunami Warning Center）說，距離震央300公里範圍內的海岸地區，可能出現危險海浪。
當局表示，太平洋島國萬那杜的歐里港（Port Orly）海岸附近發生規模6.8地震；當局並對鄰近區域發布海嘯警報。
根據美國地質調查所（USGS），這起地震震源深度91公里，震央位於歐里港西北方約19公里。
美國地質調查所一開始稱地震規模7.1，震源深度83.3公里，隨後予以更新。
太平洋海嘯警報中心（Pacific Tsunami Warning Center）說，距離震央300公里範圍內的海岸地區，可能出現危險海浪。
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