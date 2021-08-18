女星林孟潔是中職樂天桃猿啦啦隊「Rakuten Girls」成員之一，憑藉甜美外貌和空靈氣質，在啦啦隊中人氣頗高，更在去年9月加入運動競技節目《全明星運動會》當藍隊經理，還被被觀眾封為「最美經理」；昨（17）日樂天桃猿對上中信兄弟，兄弟獲勝奪下上半季冠軍，孟潔在IG曬照安慰猿迷，露出屁股蛋的辣照被狂讚「最有誠意」。

中職上半季進入尾聲，孟潔今日下午在IG更新近況，因為昨日桃猿在奮鬥9局後輸球，被兄弟成功拋下彩帶把上半季冠軍帶回家，她暖心地表示，「努力後不管什麼結果都是最棒的，大家辛苦了，下半季見」。

孟潔也附上多張在球場的美照安慰球迷，有穿著啦啦隊服對著觀眾席露出招牌甜美笑容，也有專注跳舞應援的模樣，其中一張背影照太犯規，下半身熱褲短到屁股蛋彈出，大秀美腿和臀部結實微笑線；網友看完都超滿意，更表示孟潔的安慰照「最有誠意」，也被她萌到嗨喊「那是什麼幸福表情啦」。

17晚間樂天桃猿在桃園主場迎戰力求封王拋彩帶的中信兄弟，雙方打擊你來我往，兄弟在6局下更推出王牌左投德保拉，讓桃猿連4局3上3下，最終兄弟以9比4獲勝，在桃園球場拋下黃澄澄的彩帶；而桃猿投手陳禹勳賽後在臉書粉絲專頁，還開玩笑「以為來到客場」，由此可見當晚兄弟球迷有多多。