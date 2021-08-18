韓國女團TWICE成員定延近年深受恐慌症所擾，稍早JYP娛樂突然發布聲明，證實在定延本人與TWICE成員們商量後，決定定延將暫時不出席今後行程，盼粉絲們能諒解。

TWICE所屬JYP娛樂剛剛發布聲明，稱成員之一的定延目前正經歷著恐慌與心理不安障礙症狀，雖然在此前她一直努力消化行程，並採取恢復措施，但考量到藝人健康最重要，加上專業醫療機構意見的多角度討論，判斷定延需要休息。

因此在定延本人和其他成員的商量下，決定定延將暫停出席今後的行程，為了讓定延有充分的時間康復，身為所屬公司，JYP將在各方面都採取最佳的措施，盼粉絲們能多多諒解，也拜託大家為了讓定延好好恢復健康，齊心努力，感謝大家。

其實定延是TWICE團內第二位因心理因素暫停活動的成員，2019年成員Mina也曾因舞台恐慌症暫停活動，所幸在同年10月就好轉許多並站上出道四週年兼萬聖節見面會《ONCE HALLOWEEN 2》，後續的《More & More》等宣傳活動也都恢復正常。