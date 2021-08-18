基隆猛男高雲台在家使用水桶自主訓練，或健美冠軍。（讀者提供／陳彩玲基隆傳真）

受疫情衝擊，健身房曾關閉數月，基隆猛男高雲台在家使用礦泉水瓶、水桶、磚塊等物，自主訓練，於上月「鋼鐵盃全國健美健身線上賽」榮獲男子新秀形體組冠軍。

高雲台一身肌肉，為了參加健身比賽提前半年準備，但5月中旬，台灣防疫出現破口，爆發確診案例，所有全國大型運動賽事皆暫停，直到疫情趨緩，全國健美公開賽才於上個月透過視訊方式舉行。由於健身房配合疫情關閉，他與參賽選手無法正規訓練，傷透腦筋。

不過，高雲台在家運動時，靈機一動，設法使用家中礦泉水瓶、水桶、磚塊、伏地挺身等方式，自我訓練，不斷尋找新方法鍛鍊自己，最終獲得全國健美比賽冠軍與公開賽亞軍殊榮。

另外，愛力健身教練表示，疫情期間配合政府政策，健身房全部關閉，所有開支仍得支付，造成很大負擔，政府紓困補貼更是連租金都不夠，讓許多同行大喊吃不消，甚至有一波關店潮，如今盼到振興五倍卷，健身房已超前部署擬定優惠措施，以高規格防疫準，迎接疫情後新商機，培養更多台灣健美新秀。