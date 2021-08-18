全球防疫績優生紐西蘭出現Delta變種病毒確診病例，周二宣布全國防疫警戒一舉拉高至最高的4級，再爆疫情也打亂央行的貨幣政策規畫，原本極可能升息的紐西蘭央行周三決議按兵不動，紐元應聲跌破0.70美元支撐，改寫九個月新低。

受疫情爆發全國大封城的空襲，紐元周二即跳水，周三央行決策公布後，最低一度來到0.6868美元，創九個月最低，不過由於短期內仍可能升息，跌勢隨後縮小，反彈至0.6920美元。

市場目前推估，紐西蘭央行10月會期仍有6成的機率會升息。

原本紐西蘭被視為全球第一個展開升息的先進國家，但因再度出現新冠肺炎病例，全國採取最高級的封城防疫警戒，紐西蘭央行周三決議暫緩升息。

紐西蘭央行在宣布將基準利率維持於0.25％歷史低檔決定的聲明中坦言，「這是考量政府宣布全國進行最嚴格封鎖政策後做出的決定。」

紐西蘭銀行資深市場策略師Jason Wong表示，「央行原本已準備好開出升息第一槍，未料開會前一天，新冠疫情再度爆發，所以決策委員會升息計畫只能做罷。」

他進一步指出，「接下來就是看疫情的發展，如果封城為期短暫，那升息選項就不會消失，不過封城時間拉長的可能性一直都超過五成，市場暫時還不願反應升息的因素。」

紐西蘭透過嚴格的封城與邊境封鎖，一直是全球防疫最成功的國家，迄今累計確診人數僅2500例，死亡人數約26人，相關數據均為全球最低。

紐西蘭總理阿爾登周二宣布，爆發新病例的奧克蘭將封城7天，全國其他地區則先封鎖3天，之後再看狀況進行調整。衛生部長警告，感染病例可能增至50到100例。

匯豐銀行澳紐首席經濟學家布拉克漢(Paul Bloxham)周三受訪時指出，「整個情勢在一天內出現大逆轉，今早確認疫情傳染源為Delta變種病毒，但24小時前市場都認為央行一定會升息，且升息幅度不只20個基點，而是25個基點，情勢突然變得險峻。」