雲林縣口湖鄉「台灣鯛科技漁民」登場，1人可管理7個示範養殖池。（王益豐提供／張朝欣雲林傳真）

雲林縣口湖鄉「口湖漁類生產合作社」研發台灣鯛高密度智能養殖技術，推動地方創生打造外銷生產基地，18日首批「台灣鯛科技漁民」登場，3名漁民藉由網路、智能機具，可管理22個示範池，每個示範池年產量與1公頃傳統魚塭相當，將傳統漁業提升至科技產業。

「口湖漁類生產合作社」的台灣鯛高密度智能養殖，配合「漁電共生」太陽能發電，希望打造新形態漁業養殖，進而吸引旅外青年返鄉創業，經過2年多試養各方面運作已成熟，18日由3名「台灣鯛科技漁民」接手管理22個示範池。

「口湖漁類生產合作社」總經理王益豐表示，每個示範池面積僅45坪，採用階段式放養，1年可收成3次，每次約1.5萬台斤，總收成量達4.5萬台斤，若養殖情況良好，甚至可達5萬台斤，與1公頃傳統魚塭相當。

王益豐說明，「高密度智能養殖技術」利用感測器控制水質溶氧量，可大幅提高養殖密度、減少養殖風險、增加生產利潤；使用自動餵料機、水溫調控系統、智慧供電系統等智能機具，將人工需求減至最低。目前1個漁民可管理7至8個示範池，未來運轉純熟後，1個漁民甚至可管理20個示範池。

雲林縣政府計畫處長李明岳指出，口湖鄉「台灣鯛科技漁民」是雲林縣的重點地方創生之一，傳統台灣鯛養殖需要大量人力與時間，「高密度智能養殖技術」讓傳統漁民搖身一變成為科技漁民，只要少許人力就可完成養殖、收成、行銷，對青年極具吸引力。

李明岳說，「台灣鯛科技漁民」配合「口湖漁類生產合作社」，不僅養殖台灣鯛，還能擴大台灣鯛的附加價值，包括台灣鯛魚皮加工皮件、魚鱗膠原蛋白、魚眼玻尿酸、鯛魚翅等，把台灣鯛的價值發揮到極致，打造全方位的地方創生示範點。