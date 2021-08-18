嘉義市黃姓績優醫師涉嫌於11年詐領健保費6000萬元，還趁民眾接種公費疫苗盜刷健保卡，本月6日遭嘉義檢方聲請羈押獲准，委由律師提出抗告，嘉義地方法院法官今天裁定以250萬元具保，並於釋放起4個月內停止執行醫師業務。

嘉義地院表示，黃姓被告經訊問後坦承犯行，跟相關證人的證述相符，足認犯嫌重大，且已無與證人勾串之虞，雖然被告自2010年起反覆實施詐欺和偽造文書犯行，但其看診執業設備已遭扣押，並同意暫停醫師職務，本院認為以高額保釋金搭配附帶條件，應可代替羈押，故裁定以250萬元具保，並於釋放起4個月內停止執行醫師業務，以避免再犯。

黃姓醫師與鍾姓護理師妻子共同經營這家診所，負責人是鍾女，黃醫師執業看診，檢調本月5日搜索診所，查扣病歷等相關物證，傳喚黃姓醫師夫婦及證人共4人，初估不法所得約6000萬元，聲押黃醫師獲准，其餘5人請回。

檢調掌握黃男自2010年起，利用民眾施打流感等公費疫苗之際，在病患不知情的情況下，盜刷健保卡，這家診所今年也負責新冠肺炎疫苗注射，是否也涉嫌用相同手法盜刷健保卡，檢調調查釐清中。

這家診所在嘉義市開業已25年，長期致力於推動社區健康照護，也是糖尿病共同照護網的配合機構，自2013年至2020年連年榮獲中央或嘉義市政府健康照護促進績優表揚。