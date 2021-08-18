航運股人氣回溫，上市航運類股今天共計11檔以漲停價作收，貨櫃三雄再現吸金大法，合計成交金額超過新台幣1000億元，占台股整體成交比重約24%。

航運股今天由散裝航運領軍攻高，長榮盤中順利填息，在買盤積極進場下，貨櫃三雄午盤同步攀上漲停價。航運股量價齊揚，類股指數終場上漲7.58%，收在268.98點；上市航運股共有11檔以漲停價作收，包含貨櫃三雄、慧洋-KY、中航、四維航、台驊控股等。

貨櫃三雄人氣回流，再度展現吸金大法，長榮、陽明及萬海合計成交金額達1011.5億元，占台股整體資金比重約24%。

其中，陽明成交值達424.28億元，成交張數32.5萬張，均為上市第一，收在136.5元；長榮成交金額來到358.24億元居次，成交張數共27.3萬張，收在136元；萬海成交金額228.98億元排名上市第4，收在226元。

台驊控股董事長顏益財日前分析，由於海運市場缺櫃、缺艙、缺工、缺車等問題難解，預估延續至年底，甚至到明年農曆年前後，推估海運運價將續居高檔，欲小不易。

此外，散裝航運受惠各國端出基礎建設，帶來鐵礦砂、煤炭等原物料需求，波羅的海乾散貨（BDI）指數17日上漲51點，至3657點。

海岬型船舶日租金來到4萬1049美元，上漲812美元，為今年來次高紀錄；巴拿馬極限型船上漲299美元，日租金3萬2552美元；超輕便極限型船上漲302美元，來到3萬4611美元。（編輯：張良知）1100818