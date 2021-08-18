何如芸喜歡小盆栽，期許每棵小樹苗都能茁壯成長。（郁方提供）

藝人、企業界人士齊聚「善導書院」，幫助弱勢族群。（郁方提供）

郁方（右）、佩甄抱著小朋友，母愛大噴發。（郁方提供）

何如芸（右起）、佩甄、郁方、于美人努力宣傳各式禮盒，希望能拉抬中秋節買氣。（郁方提供）

于美人出身補教名師，格外重視教育，現場和小朋友玩「花心漢字字讀遊戲」。（郁方提供）

屏東縣高樹鄉「善導書院」面臨新挑戰，中秋節鳳梨酥預購數量不及去年的一半，入不敷出，對於該院自給自足的經營理念影響甚大，17日，郁方帶著于美人、佩甄、何如芸南下，實地了解該院實質難關，希望能達拋磚引玉功能，讓大家伸出愛心之手，預購中秋鳳梨酥禮盒，以解其燃眉之急。

郁方輾轉從友人處得知「善導書院」的困境，她不捨這些小朋友的處境，邀圈內友人、企業界人士，集各方力量來增強中秋買氣。心軟的郁方，一看到簡報影片，淚眼婆娑，「你難以想像，這塊土地上還存在著這麼多弱勢族群，看著小朋友單純卻又流露出讓人疼惜的眼神，心都揪結了」。

郁方說：「書院靠著這裡的小朋友、中學時代，在課餘時間栽種蔬果，以自己的勞力賺全生活所需費用。你會感動他們不求於人的自尊心，但也心疼他們得面對天災、疫情等衝擊造成的收入短缺，我們能做的，就是想辦法多買。」

教育起家的于美人，格外重視教育的紮根，她和現場學生玩「花心漢字字讀遊戲」，以部首為中心，讓大家去做聯想字，一圈一圈擴大，形成猶如一朵花，「教育可以改變一個人的價值觀，教育可以讓這些弱勢族群改變未來現況，給這些孩子們更多的學習機會和環境，他們會以學習後的成績，改變自己的命運，創造更多的機會」，她大聲疾呼教育之重，也捐出自編的「花心漢字字讀遊戲本」40本，讓這裡更多學生可以增加字彙、啟發聯想力。

佩甄抱著小朋友頓時間母愛噴發，「這些小朋友，有些人缺乏母愛，缺乏家庭的溫暖，給他們一個擁抱，都會讓他們感到溫暖」，當小朋友對她喊著：「阿姨，阿姨！」佩甄眼眶泛紅，「可愛的小孩，怎捨得他們這麼小就受這麼多的苦」。

郁方登高一呼，除了藝人外，她的企業界友人如台灣區老佛爺執行長蔡佳宸，捐贈10台電腦和台塑防疫物資；V-KOOL防爆隔熱紙台灣總代理執行長林美瑄則義買了400盒中秋禮盒。眾人熱心，「善導書院」院長陳文靜感謝，也更堅信「投資創造孩子未來。給他愛，也教他尊嚴。搶救孩子、協助家庭」這些信念，讓她更努力且堅持的走下去。

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