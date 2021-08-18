新北市議員陳啓能今（18）日與14家民間企業共同捐贈新北聯醫「平板式移動式C型臂X光機」。（新北市衛生局提供）

新北市議員陳啓能今（18）日與14家民間企業共同捐贈新北聯醫「平板式移動式C型臂X光機」。（新北市衛生局提供）

新北市議員陳啟能號召14個民間善心單位共同力挺醫護抗疫，募資採購一台「平板式移動式C型臂X光機」，於今（18）日捐贈給新北市立聯合醫院，支援第一線醫療，以實際行動力挺醫護人員防疫，由院長項正川代表受贈並致贈感謝狀。

陳啟能表示，6月捐贈第一台移動X光機時，接獲許多單位告知有意再捐贈一台，雖然近日疫情較為趨緩且中央疫情警戒已調降為二級，但抗疫持久戰不能鬆懈，只有更加妥善的醫療照護資源，民眾才能更安心，也期許台灣早日恢復正常生活，本次捐贈的單位將善心化為行動力挺醫護、挺防疫，善盡行有餘力以助人的無私精神。

「平板式移動式C型臂X光機」要價450萬元，可以進行360度影像檢查，能夠提供醫師進行急重症患者、新冠肺炎確診者、行動不便、身心障礙者或因病情須隔離的患者診斷時，安全且迅速檢查，於手術中更可精確的在第一時間給予最正確的判斷與最佳的處置，提供優質醫療服務。

項正川表示，「工欲善其事，必先利其器」，感謝陳啟能議員再次號召善心團體共同捐贈「平板式移動式C型臂X光機」，集結及福建設、錦輝玻璃行、新北拱心宮、社團法人新北市牙醫師公會、國際扶輪3490地區、五股扶輪社、五股金鐘扶輪社、板橋中區扶輪社、林口幸福扶輪社、新莊東區扶輪社、基隆南區扶輪社、三重三靈宮玉蘭媽、三重立來水菓行、三重百成水菓行的聯合捐贈，成為醫院的強力後盾，讓醫護團隊提供更精準的判斷，嘉惠地方百姓。