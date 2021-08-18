美國撤軍導致阿富汗政權淪陷，中廣董事長趙少康發表「小心，阿富汗是台灣的前車之鑑」言論惹議。趙少康今怒轟民進黨，不要再欺騙人民麻痺百姓，他下戰帖要求和蔡英文總統公開辯論，看看「誰才是真正愛台灣」。

趙少康表示，美國撤軍，阿富汗政局一夕變天，全世界都在罵美國，不只德國總理、法國總統、紐約時報，連民主黨內都有批評拜登的聲音，只有民進黨不准有人罵美國，面對質疑還甩鍋國民黨，罵美國就被抹紅「跟中共唱和」，完全沒有邏輯。

趙少康指出，面對阿富汗變天，這幾天蔡英文身為總統卻沒有召開國安會議，也不研究中亞形勢如何影響台灣、不研究美國反應會不會影響台灣。民進黨和側翼不只不敢講真話，還不准別人講真話，只要別人講真話就把對方扣上紅帽子，完全是自欺欺人。

趙少康認為，中共是台灣最大威脅，兩岸間要追求和平，但若民進黨一定要走對抗路線，至少要說真話、講真相，把對抗後「最好、最壞的可能結果」都告訴人民，並對最壞的狀況做好準備，而在野黨是執政黨時時刻刻保持警醒，但在台灣卻因此被民進黨發動圍剿。

趙少康說，美國國務卿布林肯今年4月還表達「對阿富汗的承諾是非常堅實的」，最後還是撒手不管，導致政權一夕變天，所以美國是不可靠的，中共是不可測的，這怎麼是威脅台灣人民、不愛台灣？

趙少康呼籲，蔡政府應立即向美國提出「趕快跟我們簽訂自由貿易協定、賣給我們F-35、不要強迫推銷萊豬」三大主張，而敢向美國這麼喊話，才是真正愛台灣的具體表現。

趙少康直言，反觀民進黨，只會麻痺人民「中共不會打、美國會來救」，不做保衛台灣的最壞打算，一點也不愛台灣。趙要求，蔡英文不要躲起來，他要和蔡英文以「從阿富汗看美國、從美國看兩岸」為主題進行公開辯論，看看誰的做法才真正愛台灣。