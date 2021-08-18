大陸央視報導，大陸國家主席習近平今（18）日分別與伊朗總統萊希、伊拉克總統巴爾哈姆通電話。習近平指出，中方支援伊朗在伊核問題全面協議問題上的合理訴求，願同伊方就地區事務加強協調配合，維護共同利益，促進地區安全穩定。

習近平對伊拉克總統巴爾哈姆表示，中方高度重視發展中伊關係，願繼續支持伊方抗擊疫情，擴大兩國能源、電力、交通等領域合作，助力伊經濟重建和社會發展，推動中伊戰略夥伴關係得到更大發展。

習近平強調，不管國際和地區形勢如何變化，中方都毫不動搖發展同伊朗友好關係。雙方應該繼續在涉及彼此核心利益和重大關切問題上相互支持。中方堅定支持伊方維護國家主權和民族尊嚴、反對外部干涉，願同伊方加強治國理政經驗交流，加強抗疫合作，促進各自國家發展，增進兩國人民福祉。

萊希表示，伊方感謝中方為伊朗抗擊新冠肺炎疫情提供寶貴支援，讚賞中方在伊朗核等國際和地區事務中秉持公正立場，願同中方密切戰略溝通，增進戰略互信，深化雙邊合作和多邊協作，共同反對單邊主義、霸權主義和外部干涉。伊方堅定支持中方在涉台、涉疆、涉港等問題上的立場，堅決反對個別國家借病毒溯源問題打壓遏制中國。中方倡議共建「一帶一路」充滿戰略遠見，伊方願積極參與。

巴爾哈姆表示，伊方感謝中方為伊拉克經濟重建和抗擊新冠肺炎疫情提供的幫助，願深化伊中友好關係，希望同中方繼續加強抗疫合作，擴大雙邊貿易投資合作，拓展文化、旅遊、青年、體育等領域交流合作。伊方願同中方密切戰略溝通，共同應對國際地區形勢急劇變化，合作打擊恐怖主義，維護地區和世界和平穩定。