行車糾紛持刀理論 推擠間誤傷自己 20:182021/08/18 中時 王揚傑 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 江姓男子持開山刀與人理論，卻不慎割傷自己。（王揚傑翻攝） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 昨（17）日下午3時許，23歲江姓男子駕車行經新北市林口區工六路、登林路口，與22歲黃姓機車騎士因超車、按喇叭發生糾紛，江男持開山刀下車理論，與黃男推擠，卻不慎畫傷自己手指，警方獲報到場，依恐嚇、強制罪嫌及違反社會秩序維護法將江男函送新北地檢署偵辦。 林口警分局表示，警方獲報後迅速派遣線上警力到場，現場見江男手指受傷輕微，並未就醫治療，遂將2人帶回釐清案情，雙方均未提出告訴。由於江男持刀行為已觸法，故警方依法偵辦。 不滿醉客踢椅持起子刺頸10多下 恐怖運將被訴求處無期徒刑 文姿云合約糾紛 前東家酸不告成績更好 #江男 #推擠 #偵辦 #持刀 #行車糾紛 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 正宮抓姦鹹濕對話「想放進去」氣瘋 腥尪竟靠超渣手段完美脫身 14:292021/08/18 娛樂 中市議員批交維計畫淪紙上作業 建設局：養工處將加強查處 15:122021/08/18 生活 瘋狂房仲為人妻砍死運將 死者家屬泣訴求重判 13:102021/08/18 社會 逆向闖紅燈還拒檢 特勤追3區破窗逮攜毒男 14:062021/08/18 社會 男未拔鑰匙導致機車失竊 左營警方2小時破案 11:242021/08/18 社會 三重機智警一招破獲詐團 一舉逮13名詐欺嫌犯 11:292021/08/18 社會 酒後打死友人 棄屍仁愛與國姓鄉交界山區百米深谷 12:372021/08/18 社會 澎湖台灣好行二次路線釋出公告 歡迎有意願業者參與評選 18:482021/08/18 寶島 中國與立陶宛間中歐班列運輸中斷消息不實 16:302021/08/18 兩岸 義氣哥臉綠了 載同事13歲女友逃家慘付40萬代價 11:032021/08/18 社會 台南票選第一名爛路 將進行路平改善工程 11:252021/08/18 寶島 社會熱門新聞 影》驚悚街頭追砍！自助餐老闆遭狂砍10多刀逃命 鞋子都跑掉 - 社會 涉接觸國防大學校長張哲平 檢調搜索退役將校錢耀棟、魏先儀到案 - 社會 外送員小心荷包了 這2高架橋一個月開367張罰單 - 社會 影片直擊》特斯拉險撞工程車 超狂切道神技網看傻 - 社會 鹽酥雞攤驚見選項「加鹽酸」 網笑問PH值：不夠酸我不吃 - 社會 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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