昨（17）日下午3時許，23歲江姓男子駕車行經新北市林口區工六路、登林路口，與22歲黃姓機車騎士因超車、按喇叭發生糾紛，江男持開山刀下車理論，與黃男推擠，卻不慎畫傷自己手指，警方獲報到場，依恐嚇、強制罪嫌及違反社會秩序維護法將江男函送新北地檢署偵辦。

林口警分局表示，警方獲報後迅速派遣線上警力到場，現場見江男手指受傷輕微，並未就醫治療，遂將2人帶回釐清案情，雙方均未提出告訴。由於江男持刀行為已觸法，故警方依法偵辦。