台股當沖降稅措施年底屆滿，今（18日）有消息傳出行政院明天拍板定案，當沖降稅再延長三年，至2024年12月31日，市場料有利提振投資人樂觀情緒，帶動股市交易量能趨穩，本報特別整理當沖降稅Q&A一覽，助投資人清楚掌握當沖的相關訊息。

Q：當沖是什麼？什麼時候能交易？

A：當沖全名為「當日沖銷交易」，即投資人當天以同一標的且同一數量，進行買進後賣出或先賣出後買進，其中又分為普通交易和盤後交易，分別能於早上9:00至下午13:30、下午14:00至14:30兩個時段進行，並於當天完成交易，以賺取其中價差。

Q：如何開立當沖交易帳戶？

A：由於當沖交易不僅需要大量時間來盯盤，且具一定的風險性，故而開放有交易經驗的投資人，因此投資人需要具備兩項資格：1.開戶滿3個月，且一年內買賣交易達10筆或以上；2.投資人需事先同證券經銷商簽訂「概括授權同意書」，以及「風險預告書」。

Q：當沖交易分幾種？

A：當沖交易分為現股當沖和資券當沖兩種，現股當沖是當天以現金進行股票買賣，且受惠政府2017年通過法案，當沖交易稅僅需1.5%；資券當沖則需要辦信用戶才能操作，是以做多的融資和做空的融券進行操作。

Q：當沖有什麼優點和缺點？

A：當沖交易有利有弊，藉由當日買賣結算，並不需要多大的本金，僅需付手續費即可，而政府2017年為活絡股市，將現股當沖交易稅從3%降至1.5%；反之，當沖不僅需要大量時間來盯盤，此外，由於本金不夠雄厚，時常缺乏對當沖的風險評估，甚至是為了獲利而開高槓桿，在判斷錯誤而虧損的情況下，很容易竄升本金不夠而違約交割的情形發生。

Q：當沖降稅制度是什麼？

A：鑒於2017年台股成交量低迷不振，立法院修正通過《證券交易稅條例》，將當沖交易證交稅率從3%降至1.5%，原定實施1年，隨後再度修法延長至3年8個月，截至2021年12月31日。

然而如今台股火熱之際，交易量能趨穩，眼見當沖降稅措施即將屆滿，市場傳聞降稅不再延長，引發台股成交量能近日大幅萎縮，今日有消息傳出當沖降稅優惠確定延長三年，且稅率維持現行千分之1.5，只待行政院明天拍板定案。