立委陳亭妃、台南市議員陳怡珍聯合服務處18日舉辦普渡時，在服務處前擺上滿滿一桌「公益供品桌」，供品中有植物人每天不可或缺的奶粉等營養餐食，並於普渡祭拜後，捐贈給專門照顧清寒弱勢植物人的創世基金會，盼照顧更多弱勢朋友，讓普渡更有實質意義。

陳亭妃表示，受新冠疫情影響，各行各業都很辛苦，社福團體更面臨嚴重衝擊，連宮廟普渡都縮減致捐助社福團體的普渡供品較往年大幅減少，希望各界協助弱勢朋友挺過疫情難關，將普渡化做公益，在祭拜「好兄弟」時，將乾貨轉為愛心奶粉捐助創世基金會，解創世燃眉之急。

陳怡珍也指出，農曆7月中元節將至，普渡拜拜是廟宇每年的重要祈福活動之一。台南擁有全台最多廟宇，每年中元拜拜期間，創世都會陸續收到廟宇捐助的奶粉、白米等普渡品，但今年受疫情影響，大多數的宮廟不是縮減規模就是取消舉辦，以致能獲得轉贈的愛心物資相對減少，這對植物人的照護服務無疑雪上加霜。因此除服務處捐贈外，今年市議會普渡時，她也會建請議長郭信良多添購奶粉當供品，捐助創世。

創世台南院院長孫淑媛說，對長期臥床的植物人而言，奶粉是每天不可或缺的營養來源，除可做正餐食用，也可添加在自然攪打的餐食中併用，以維持身體基本需求，提升免疫力，避免因營養缺乏引發疾病。她也誠摯邀請民眾一同關懷、幫助創世植物人安養及到宅雙軌服務，愛心專線：(06)260-1655 捐贈奶粉小組。