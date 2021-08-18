長年往返於美國和台灣之間的指揮家、音樂經紀人梁秀玲表示，音樂家上台演奏是使命，也是始於對音樂的熱愛，在疫情嚴峻狀態下，需要轉換策略，因應當下狀態。圖為她去年返台舉辦記者會畫面。（鄭達敬攝，巴哈靈感音樂文化協會提供）

綠光劇團日前因受到防疫規範影響，新戲座位完售仍得忍痛取消演出。然而，對於音樂家而言，不需布景搭台，相對單純，舉辦間隔座音樂會，成為疫情下的新趨勢和新挑戰。

隨著三級降到二級警戒，9月開始陸續有音樂會出現，包括森．木管三重奏音樂會、黃俊文小提琴獨奏會、次女高音石易巧獨唱會，全都以間隔座舉辦。不過，據了解，少掉一半票房的成本，幾乎都是靠申請補助或有贊助，才能保持平衡。

長年往返於美國和台灣之間的指揮家、音樂經紀人梁秀玲表示，音樂家上台演奏是使命，也是始於對音樂的熱愛，在疫情嚴峻時，甚至有音樂家向她表達，「如果得要以間隔座舉辦音樂會，那麼可以演兩場、四場，以雙倍的數量把票房補回來，音樂家的想法，讓我很感動。」

梁秀玲表示，面對疫情下的音樂會趨勢，作為指揮家、音樂經紀人，必須嘗試解決問題，「這已經是全世界的問題，我們都是音樂產業鏈的一環，必須跨出步伐，做不同的嘗試。」

梁秀玲觀察，去年在美國疫情爆發期間，音樂會有三種形式，一是小型私人音樂會，能提供音樂家收入，二是線上音樂會，第三種就是實體音樂會，或間隔座音樂會。

梁秀玲表示，為了上台演出，音樂家和工作人員，同樣承受額外的心理壓力，包括定期核酸檢測，「每一次檢測都是一次的心理壓力，但大家還是願意這樣一次次檢查，希望能透過音樂演奏，帶給大家心靈層面的安慰，每一次得來不易的演出，必須完成的精神，在疫情中更顯得可貴。」