由雙簧管演奏家謝宛臻（左起）、低音管演奏家簡凱玉、單簧管演奏家劉凱妮組成的森．木管三重奏，在疫情之下，將舉辦間隔座音樂會。（森．木管三重奏提供）

歷經三級警戒、二級警戒，相較去年歐美音樂家紛紛來台的狀態，現在反而變成台灣音樂家飛出國演出，雙簧管演奏家謝宛臻日前受邀到德國梅克倫堡邦參加夏日廣播音樂節演出，她表示，觀察兩地狀態，十分有感觸。

謝宛臻表示，當地觀眾在看表演前，目前得拿到快篩陰性證明才能進場，而原本是戶外場地可容納上萬人的演出，變成只銷售三分之一票券。

此外，觀眾都需戴口罩入場，有開放飲食，但只吃限吃場內販賣的食物，吃完也需要再戴上口罩，謝宛臻表示，「今年特別限制不能帶外食進入，只能吃場內的食物，應該有防疫考量。」

由於當地古典音樂的觀眾，大多是銀髮族，謝宛臻觀察，現在必須要上網購票，還要預約快篩，對老年人而言，顯得不方便，「加上只能賣三分之一票，對樂團而言，一定是虧本，收入減半，即使如此，但職業樂團，仍想要上台演出。」

謝宛臻也特地造訪德國知名的拜魯特音樂節，發現這個有百年歷史的音樂節，為了延續音樂傳統，除了減低進場觀眾人次，同時還特別聘請兩個樂團，預防有成員確診，另一組成員可以隨時替補上場，「等於是直接分兩組，例如周一、三、五一組，周二、四、六一組，有人確診，另一組可以隨時上場，是非常高成本的作法。」

目前已返台的謝宛臻表示，她自己的森．木管三重奏近期要辦音樂會，同樣採間隔座，「這場音樂會是我們成立10周年的巡迴，也是音樂家的責任，非辦不可。而經濟和防疫之間的平衡，大家都很努力，需要再想辦法，可以怎麼開放對大家真正有幫助。」