《盧秀芳辣晚報》

美國開始從阿富汗撤軍後，塔利班迅速接掌政權，《紐約時報》提出警告，台灣應該對阿富汗的遭遇感到緊張；美國國安顧問蘇利文則強調，美國對台灣承諾一如既往堅實。國際事務專家賴岳謙認為，國的盟友還會是美國的盟友，可是他們不會相信美國，他們會自己留退路。

賴岳謙18日在中天新聞《盧秀芳辣晚報》節目中酸說，如果民進黨的標準是一以貫之，民進黨現在應該指控《紐約時報》是中共同路人，也應該去指控全世界的主流媒體，因為它們都認為美國背棄盟友，都是中共的同路人，這一點民進黨要堅持立場。

賴岳謙接著表示，美國的盟友還會是美國的盟友，可是他們不會相信美國，而是自己留預備的路、留退路。賴岳謙舉例表示，美國要立陶宛去對付中國大陸，擺明的態度很強烈，但是立陶宛現在一定會開始考慮，是不是要繼續走下去，因為如果繼續走下去，本來中歐班列的終點站，可以到立陶宛，但現在已經斷掉，立陶宛很多的貨物就出不去了。在這種情形下，美國要怎樣去挺立陶宛，美國現在是自身難保。

賴岳謙指出，美國在亞洲的盟友，本身就會考慮，幾乎沒有國家會信任美國，比如韓國、日本也會自己去想怎麼做，只有民進黨政府對美國還是死心塌地，甚至一旦質疑美國，就以你為敵，或跳出來說你是中共同路人。