楊小黎（左）、邱志宇現場彈奏演唱《期末考》電影主題曲〈 我就是愛〉。（海鵬影業提供）

陸弈靜（左）、陳淑芳相見歡，一起宣傳演出的電影《期末考》。（海鵬影業提供）

《期末考》電影映前記者會，左起楊小黎、陸弈靜、吳宏修、校長蘇聰榮、藍葦華、郭珍弟導演、高雄市副市長史哲、陳淑芳、邱志宇、夏騰宏。（海鵬影業提供）

《期末考》高雄首映會防疫高規格，出席演員戴上口罩、面罩和手套宛如「太空人」。（海鵬影業提供）

《期末考》高雄首映會防疫高規格，影廳分流超越梅花座拉大觀眾的社交距離。（海鵬影業提供）

國片《期末考》將於8月20日上映，今（18日）下午重返拍攝地高雄阿蓮國小峰山分校舉行電影映前記者會，晚上於高雄大遠百威秀影城舉行首映，導演郭珍弟率領主演的金馬影后陳淑芳、金鐘視帝藍葦華、陸弈靜、楊小黎、夏騰宏、邱志宇、吳宏修出席記者會，和當年參與拍攝的片中小朋友們相見歡。

電影劇情關懷台灣偏鄉教育，陳淑芳也談到日前和包偉銘、粘立人等六位好朋友一起到花蓮偏鄉擔任志工陪伴小朋友，「粘立人負責變魔術，包偉銘和老婆唱歌，我是帶動唱」。陳淑芳平常就有把拍戲的片酬撥一些當公益基金的習慣，「我拍一部戲拿十萬，拿三萬做基金，買米、餅乾、玩具和學生用具，開一台小巴去當志工」，她日前拍攝牙膏廣告，還跟廠商要了兩百條贈品小牙膏，去偏鄉發送並教導小朋友正確的刷牙方式，「我跟他們說，我小時候都用鹽巴刷牙，他們都不相信。小朋友好可愛，抱著我不讓我走，很心疼捨不得他們，我們在台北過得太幸福了」。

陳淑芳難忘有一次當志工，在校園聽到小朋友唱國歌，「聽他們唱，我自己哭得一塌糊塗，太感動了，一、二十年沒有聽到國歌」，她有感而發：「在這片土地上生活，大家要不分你我，要團結把疫情打掉，才有新生活！電影產業也一樣，郭導演很勇敢，在這樣艱困的時刻還上映，希望大家多支持國片，支持《期末考》這樣的好作品。」

陳淑芳防疫兩個月宅在家，笑說自己吃飽睡睡飽吃，反而瘦了兩、三公斤，「但是這樣是不健康的瘦，肌肉都萎縮」，她談到宅在家總是在追劇，特別愛看宮鬥戲，「演員那個銳利的眼神，真的很精彩」，她自嘲總是看不清楚古裝劇中書信裡頭的內容，調皮說：「我就隔天再看重播，一定要看到有！」

演員們也談到自己國小的難忘回憶，《期末考》中飾演不良少年的夏騰宏讀森林小學，「印象最深刻是有一次發現身旁竟然有龜殼花，我嚇得拿石頭去砸，同學們還抓蛇去嚇老師」，楊小黎則表示國小時曾被男同學邀請去探險，「他還抓著我的手，我嚇得拔腿就逃，現在想想，他可能想英雄救美保護我，我就這樣不斷錯失愛情」。藍葦華則難忘國小喜歡說台語，在那個禁說台語的年代，常常被老師罰錢，而吳宏修就讀的小學原本是亂葬崗，「常常有同學看到廁所有鬼出沒」。陸弈靜談到在片中飾演警察局長，「本來要演校長，但是我選了飾演警察局長，這個角色亦正亦邪，我喜歡這種大姐大的感覺！」

《期末考》18日晚上於高雄大遠百威秀影城舉行的電影首映會，也是疫情降為二級之後的首場電影實體首映活動，電影公司祭出高規格防疫規範，影廳分流把參與首映的觀眾拆成兩個廳院，超越梅花座拉大社交距離，且所有出席演員除了戴上口罩、手套還有面罩，被戲稱像是「太空人」！電影公司也貼心在每位演員的面罩上寫上名字，方便觀眾能一眼就認出誰是誰，演員們紛紛表示這樣的「防疫首映會」初體驗很特別，陳淑芳不忘再次呼籲大家多多進戲院支持國片。