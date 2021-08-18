人氣直播主小糖講話直率。（Up直播提供）

小糖曾是帶動唱姊姊。（Up直播提供）

以「小糖姊姊」身分帶給孩子們無限歡樂，如今轉戰UP直播，立志要打造歡笑趣味不斷的直播間。小糖不僅長相甜美，更擁有獨特腹語術才藝，直播時一人分飾兩角，化身腹語娃娃「呆呆」，以逗趣對話方式和粉絲們互動，擄獲小孩大人的心。她曾與台北市長柯文哲同框互動，精彩腹語術征服全場，柯P看了更直呼：「這太厲害了，我沒辦法！」

小糖個性坦白率真，與粉絲們說真話，分享看法有時一針見血，獨特風格被粉絲封為「女版館長」，面對有人質疑直播主領高薪、賺錢簡單，她則霸氣直回：「歡迎大家來體驗看看，真的沒你們想的那麼容易」。從事直播近4年時間，為了讓自己更具特色，小糖花了許多時間和心力學習腹語術，以及表演、配音課程，希望能讓粉絲有不同感受，努力累積自己的粉絲群。

從小就對表演展現出極高的熱情，大學畢業後到了兒童劇團做演出，由於劇團收入不高，為了維持在台北的生活，小糖最高紀錄同時兼職六份工作，劇場表演、Showgirl、婚禮主持、保險業務、飯店櫃檯、補習班老師，最忙碌時一天睡不到2小時，但為了圓站上劇場舞台的夢想，一切都值得。離開劇團後，小糖開始從事直播，同時兼顧活動及婚禮主持工作，收入才逐漸改善。

面對這一波疫情來襲，小糖坦言主持活動全被取消，剛好利用這段時間學習放慢腳步，好好充實自己，也為自己報名了線上表演及英文課程。這回選擇到Up直播平台另闢新戰場，自認還在適應中，尋求與新觀眾的互動模式，會努力讓自己維持在高水平狀態，也希望粉絲們能繼續支持和疼愛小糖！