計程車司機李健忠今年4月間不滿醉客亂踢座椅，竟拉乘客下車，持螺絲起子猛刺對方頭、頸10多下後逃逸，所幸被害人送醫急救後保住一命。檢方18日依殺人未遂罪起訴李男，求處無期徒刑，全案移審台北地院，法官晚間訊問後裁定羈押禁見。

李男庭訊時承認拿螺絲起子刺傷被害人，但稱因被害人對他咆哮、踢椅子，甚至還毆打他，他很緊張，才隨手拿起子自衛，他並沒有拖被害人下車，被害人是自己走下來的，他不記得攻擊哪裡，是警方事後告知被害人傷勢，他才知道刺到頸部。

李男並說，他在獄中接受志工、老師的輔導及鼓勵，出獄後想重新站起來，因此積極工作賺錢，希望能回饋給公益團體。

律師則說，李男有固定居所，且偵查期間接獲檢方通知也都有出庭，並承認部分犯行，已無逃亡、串滅證之虞，李男有精神疾病，先前因殺人案監禁13年期間均無法治癒，因此應讓李男具保停押，由衛生單位安排住院，給予適當治療的機會。

法官認為，李男涉犯殺人未遂重罪，否認殺人犯意，案發後丟棄兇器、清洗衣物上血跡，且說詞反覆不一，足認可能逃亡、滅證，又李男才因殺人罪假釋出獄，再度犯下本案，有反覆實施之虞，故裁定羈押禁見。

檢方起訴指出，李男自2004年開始，就多次因行車糾紛或與客人起爭執，動輒對人暴力相向，2006年間更犯下殺人重罪，但因患精神疾病，獲輕判14年8月確定。李男前年假釋出獄，今年4月4日開計程車載被害人，不滿被害人發酒瘋，一氣之下把廖男拖下車，用起子狠刺被害人頭、頸10多下後離去，被害人急救後雖撿回一命，但已造成頸椎脊髓損傷及右肢無力失能。

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