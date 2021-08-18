車用晶片短缺問題仍然無解，疫情再次衝擊全球供應鏈，導致車用晶片8月再度斷供，而大陸有意以自家廠商生產扶持的計畫短期也行不通，走入死胡同。
21世紀經濟報導指出，博世（中國）投資有限公司執行副總裁徐大全17日晚在社交平台指出，在疫情衝擊下，某晶圓供應商的馬來西亞工廠關閉生產線至8月中下旬，影響旗下產品，預計8月份後續基本處於斷供狀態。
報導引述徐大全說法稱，即便疫情好轉工廠復產，復產的過程也會很慢，所以9月份影響都會很大，也無奈大陸汽車產業遇到這種窘境。
報導引述供應商人士說法稱，目前都要高價在現貨市場掃貨，有些價格已經翻漲幾十倍、幾百倍，而不少人也表示已進入無貨可掃的狀態。
報導指出，雖然有觀點認為這是大陸廠商的機遇，實現晶片自主，但短期內當地廠商的產品仍難以滿足汽車產業需求，有些不是技術的問題，而是量不夠的問題，加上汽車晶片需要很高的穩定性、一致性，不太願意更換供應商，也給當地廠商帶來考驗。
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