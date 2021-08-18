「沒國際認證」、「沒做三期」、「保護力不清楚」是高端疫苗遭最多PTT網友質疑的地方。（圖／食藥署提供）

國產高端疫苗預約接種不如預期，中央流行指揮中心今（18日）宣布下午4時起下放20歲至35歲民眾預約接種，開放登記過1小時就超過8萬位年輕人預約。但一位網友卻因此陷入窘境，不知道拿什麼理由向支持高端的父母解釋，「我要用什麼理由，拒絕跟他們一起打高端呢？」

一位網友在PTT上表示，父母的政治立場明確，新冠疫苗首選就要高端疫苗，看到中央宣布開放20歲以上民眾接種後，父母更叫他考慮一起去打高端。但原PO坦言「我首選還是莫德納跟BNT」，詢問網友該用什麼原因拒絕。

對此，網友紛紛列出不想打高端的理由，其中「沒國際認證」、「沒做三期」、「保護力不清楚」是最多人質疑的地方，不少人也認為，現在還不確定高端是否能夠和其他疫苗混打，就算打了出國玩也沒有保障。

網友指出，「二期部分解盲，三期沒做完，沒國際認證」、「未知保護力，不知副作用，不知能否混打」、「保護力不明，不確定之後能不能混打國際疫苗」、「不幫疫苗廠做免費三期」、「還沒做三期，不當免費白老鼠」、「東西沒作完，效力未知，拿掉國產整個就像詐騙」、「以後想出國」、「冒著副作用的風險，打一個保護力未知的疫苗，真的利大於弊嗎？」。網友強調，「只要三期保護力過70％，我會強力推薦給親友」、「國際認證...有國際認證我就相信」。

高端疫苗原開放給36歲以上民眾登記預約，但到今天中午預約截止，仍有近20萬符合資格民眾尚未預約。對此，指揮中心宣布將施打疫苗年齡下放至20歲，可於下午4點開預約接種高端，截至下午5時，就有8萬2527人完成預約，佔符合資格人數27.99％。指揮中心說明，符合此次增開預約資格的人有29萬4798人，疫苗預約登記將於8月20日中午12時截止。