從女團Sweety出道的曾之喬（喬喬），與辰亦儒結婚１年多感情甜蜜，她也被發現在婚後整個人越來越漂亮，時常被粉絲敲碗詢問變美秘訣。最想不到的是，看似身材纖細的曾之喬，其實上圍超有料，今(18日)她在微博分享多張穿著細肩帶背心搭配長裙的日常穿搭，逆天好身材也讓網友直呼真是太不公平了！

曾之喬今日在微博分享日常穿搭，簡單細肩帶背心加上點點翠綠長裙的打扮，完美襯托出她令人忌妒的好身材，胸前傲人上圍更是吸走網友目光，紛紛暴動在她照片下方留言「姐姐好會穿，身材好好」、「喬喬身材太好」、「這身材羨慕了」、「開始羨慕某個男人」。

不過曾之喬也表示在大熱天拍照，永遠不如想像中的美好，還大方分享在這些美照背後的狼狽真相。只見照片中的曾之喬，頭上帽子直接遮住她大半張臉蛋，表情疲憊，當然也顧不得手上包包有無提好，讓她大嘆「除了狼狽還是狼狽」。

曾之喬揭美照背後的狼狽真相。(取自曾之喬微博)

其實沐浴在新婚幸福中的喬喬，早前曾在YouTube影片中坦言「最重自己」，因為她認為若跟自己都不能好好相處，那怎麼去把事情做好，或跟別人真誠相處；喬喬更透露連老公辰亦儒都覺得她很難約，「我另外一半會覺得說，妳為什麼不會覺得『以我為優先』？怎麼會在這時候去關心別人。」