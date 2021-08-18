雖然中元節即將到來，但今年因著防疫的關係，市場及量販超市也沒有過去熱鬧，不少消費者轉而在電商平台上購買普渡拜拜的商品，不僅不用出門更安心，而且有更多的選擇及優惠，不必親自採購、扛回家，直送到家更方便及安全，而且今年各業者除了推出優惠及獨家的拜拜組合，像PChome 24h購物及遠傳friDay購物，更與大甲鎮瀾宮合作推出線上代辦中元普渡服務，可是採購、拜拜均走上線上轉型防疫的趨勢。

PChome 24h購物鎮瀾宮線上代辦中元普渡，加贈PChome x 鎮瀾宮獨家限定色皮製香火收納袋。（PChome 24h購物提供）

遠傳friDay購物推出鎮瀾宮的線上代辦中元普渡「慶贊中元-普品捐贈組」。（遠傳friDay購物提供）

PChome 24h購物今年推出「鎮瀾宮線上企業代辦中元普渡」賣場，加贈全6款PChome獨家包色組合皮製香火收納袋、大甲鎮瀾宮靈符。（PChome 24h購物提供）

樂天市場上愛買線上購物的中元好兄弟量販組合包，贈普度旗。（樂天市場提供）

PChome 24h購物及遠傳friDay購物今年就特別推出大甲鎮瀾宮「代客普渡」服務，PChome 24h購物在近2週的訂單量就暴增近3倍，其中企業訂單客單價更高達3000元，不少社區與公司行號以「代客普渡」取代以往團拜的形式來執行徹底防疫的需求，因此現再趁勢加開「鎮瀾宮線上企業代辦中元普渡」賣場，更加贈全6款PChome獨家包色組合皮製香火收納袋、大甲鎮瀾宮靈符，普渡法會結束後，全數普品組盒將捐贈予相關社福及弱勢團體，像在遠傳friDay購物也是今年首度和鎮瀾宮合作，而消費者也可選擇直接捐贈，或是宅配領回，一周就賣出數百組，可見消費者拜拜之餘，顧及防疫安全的意識也再度提升。

PChome 24h購物的乖乖好運澎派箱，椰子乖乖52g x 6入。（PChome 24h購物提供）

Yahoo奇摩拍賣的拜拜進口零食小資福箱。（Yahoo奇摩拍賣提供）

momo購物網獨家自組的中元普渡拜拜箱「中元澎派好運旺旺組」。（momo購物網提供）

momo購物網獨家自組中元拜拜箱「普渡金澎派13件組」。（momo購物網提供）

樂天市場上台酒官方旗艦店的台酒中元普度金澎湃拜拜箱。（樂天市場提供）

蝦皮購物的盛香珍珍心分享盒。（蝦皮購物提供）

至於今年電商上最熱銷的中元節商品，還是一組含多項商品的各款澎派組合最多人選購，當中不僅椰子味的綠色乖乖等傳統商品大受歡迎，在樂天市場上穩站熱銷普渡組合包冠軍，達35%的年成長，今年還有像台酒的麻油雞、花雕雞泡麵，也在奇摩超級商城及遠傳friDay購物熱銷，後者推出其與電競ROG聯名的花雕雞麵，限量50箱也在1周內完售，另外蝦皮購物則爆出黑馬的快車肉乾月見炙燒豬肉乾全新升級分享包，需求量較前一個月成長破40倍之多，反映新一代普渡拜拜時已不再僅拘泥於三牲四果，帶點不一樣口味的新意可是更能滿足消費者及「好兄弟」的需求。

遠傳friDay購物推出ROG x 台酒電競泡麵，台酒麻油雞麵12碗。（遠傳friDay購物提供）

Yahoo奇摩購物中心的中元節跨界新口味零食熱銷第一名，樂事 x 牛角的牛舌鹽蔥醬檸檬口味洋芋片。（Yahoo奇摩購物中心提供）