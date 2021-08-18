振興券爭議不斷，傳出蔡總統下令全力護航振興券，國民黨立委洪孟楷今在臉書怒轟，錯誤的政策為何仍要硬凹，振興券高達6成為1000元，是逼國人去高單價消費，忽略了基層商家，不能苦民所苦的政策，就是冷氣房裡的荒謬決策。

洪孟楷指出，振興券與過去三倍券和馬政府時的消費券，最大不同就是多了面額一千元的票券，這一千元面額的票券因為不能找零，所以極可能基層商家不易使用，最後就是購買高單價大企業商品，民進黨政府要怎麼面對受疫情衝擊最深、生活最困苦的基層商家？

洪孟楷表示，依照過去政府規劃的特性，就是希望民眾買超過票券多一點金額的商品，拿一張票券加上些許現金補貼，形成民間多花一點錢的正向經濟，「消費券」是如此期待、三倍券亦然，所以設計兩百和五百面額。

洪孟楷認為，本次振興券卻有高達6成為1000元，換言之民眾要單次消費1000多元，請問夜市、攤商、市場等庶民小吃、銅板美食，怎麼一次吃一千？所以就是逼國人去高單價消費，最後只是照顧到高單價大企業，而忽略了基層商家。

洪孟楷強調，有側翼或綠營會反駁，商家可以找零、夜市會自行開發兌換券、可以湊人數一次消費等歪理，但是拜託，是誰規定票券不找零？政府，還要夜市開發兌換券，難道嫌大家不夠忙？為何不發現金就好？，不能苦民所苦的政策，就是冷氣房裡的荒謬決策！

洪孟楷痛批，民進黨政府號稱有六成民意支持振興券，別再半夜吹口哨了，但六成振興券都是要支持大企業，這點卻是真的，最辛苦且受疫情影響的基層商家的哀嚎，蔡總統、蘇院長聽不見？不是這些聲音不夠大聲，而是你們已經選擇別過頭，根本不想聽。