阿富汗政府垮台，總統加尼流亡海外，先前傳聞同樣出走的第一副總統薩利赫，17日宣稱自己還在阿國境內，是合法的看守總統。他揚言與塔利班不共戴天，正尋求各方領袖支持。據報導，薩利赫率領殘餘政府軍，已奪回喀布爾北方一處省會，正與塔利班激戰。

薩利赫在社群媒體發文指出，據阿國憲法，一旦總統缺席、逃亡、辭職或死亡的情況下，第一副總統將成為看守總統。他寫道，自己仍在「我的國家」，強調自己是合法的看守總統，且正與各方領袖接觸，尋求支持。

雖然薩利赫未公開自己身在何處，但他矢言，不會讓曾聽我說話的幾百萬人失望，「我與塔利班不共戴天，永遠勢不兩立，」也絕不會投降。他呼籲反塔利班的團體加入反抗行列，為了阿富汗情勢與美國總統拜登爭論，只會徒勞無功。他指出，他們必須證明阿富汗不是越南，「我們沒有喪失士氣，且看得到前方的巨大機會。」

據報導，薩利赫在喀布爾落入塔利班掌控後，就撤退到政府僅存的最後據點、也就是喀布爾東北的潘傑希爾谷地。

軍方消息人士透露，薩利赫的部隊17日從塔利班手中，奪回喀布爾北方的帕爾旺省省會恰里卡爾；他率領政府軍殘部，以及當地的武裝力量，正和塔利班在潘傑希爾谷地附近交火。