香港女星周秀娜一出道就因為傲人上圍受關注，被外界封為「波神」，還是性感女神始祖，之後也積極在戲劇圈求表現，也曾入圍金像獎女主角演技受肯定；近年慢慢穿上衣服，鮮少有性感演出的周秀娜，日前在抖音分享運動健身成效，大秀馬甲線和螞蟻腰，還驕傲地自嘲「感覺腰快斷了」，不科學身材再度震撼一片網友。

周秀娜今年36歲仍積極維持體態，平時在IG曬日常美照外，也會在抖音平台分享各種自拍短片，一直以來周秀娜都堅持做運動，日前她穿著白色短上衣和合身牛仔褲，炫耀自己勤練的馬甲線，結實腹部線條超明顯；畫面中她舉起雙手，螞蟻腰身全現形，還笑說「聽說這樣做可以練出馬甲線，反正我是拍完感覺腰快斷了」。

36歲的周秀娜身材仍維持得非常好。(圖/ 摘自周秀娜抖音)

舉手投足都散發性感氛圍的周秀娜，魅力幾乎沒有隨著年齡增長而消逝，網友都被她36歲嚴謹自律的好身材佩服不已，甚至有粉絲認為周秀娜太瘦，「覺得女神還是要再吃一點，臉上稍微胖點會更好看」；而大多數人都期待周秀娜有更多新作品，證明自己早就不是花瓶的演技。

周秀娜從模特兒轉型成演員後，有和周星馳、鄭伊健、古天樂和劉德華等天王合作過，2018年更以電影《29+1》入圍第37屆香港電影金像獎最佳女主角，雖然最後由毛舜筠獲獎，但周秀娜的演技終於獲得肯定，也讓不少多年粉絲感到欣慰。