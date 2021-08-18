台南鐵路地下化拆遷問題延宕9年，鐵道局與警方聯手，預計20日清晨6時強拆最後釘子戶黃春香家，黃家18日傍晚透過臉書發起甲級動員，呼籲黃家朋友一起抵擋強拆、反迫遷，護人權。

台南鐵路地下化工程因需要東移施工，迫遷400多戶，部分拆遷戶2012年起抗爭，直到去年僅剩北區黃春香家1戶不願搬離，鐵道局中工處去年7月、10月2度強拆，都遭黃家友人聲援抵擋。

儘管黃家已被拆除大半，房屋幾成斷垣殘壁，黃春香與聲援的學生持續入住至今。鐵道局中工處預計20日清晨6時發動3度強拆，近日與警方展開前置作業，準備終結延宕9年的拆遷問題。

黃家近日不斷出現警察、工程人員穿梭，黃春香已嗅到不對勁的氣氛，18日傍晚透過臉書發出甲級動員令，呼籲各界好友20日清晨6時前來黃家聲援。

黃家19日上午將在門口召開記者會，批評鐵道局長期濫用公權力、蔑視人權的做法。