台北市長柯文哲明年任期屆滿，《美麗島電子報》董事長吳子嘉和名嘴周玉蔻，都指出，柯文哲卸任後可能會去選高雄市長，引發各界討論。藥師林士峰分析了近年高雄政治局勢的更迭、變遷後指出，若柯文哲想拯救高雄，2年的時間是不夠的，更何況他也沒遷戶籍，又表態想參選總統，林士峰認為，拯救高雄這件事還是要另請高明。

藥師林士峰今(18日)在臉書上引用黃捷「不要認為高雄市比較隨便的地方，高雄人一點都不隨便，真的不必了」的說法表示，高雄人真的不隨便，陳菊市長治理了高雄12年，城市負債都快爆了，才想換黨拯救，哪裡想到才給一年的時間，成效都還沒出來，就被高雄人罷免掉了。

林士峰指出，現在的高雄市依然治安惡化、公安意外不斷、下雨淹水，路坑不斷，更麻煩的是城市負債爆表，如果柯文哲想拯救高雄市，兩年的時間是根本不夠的，更何況當事人連戶籍都還沒遷，柯文哲市長又已經表態是要選總統大位的領導人。

林士峰直言，拯救高雄市任務的人，還是得另請高明，別隨便找一個有黨證的就想兩年拼四年，很多東西沒有時間發酵是根本看不出成效的。

網友們也留言回應，「不但人的命運是註定的，我看連地方的命也是註定的」、「又是一條龍的打柯啊，有人做球，有人殺球，有人轉播」、「這種沒腦的言論還有人信，光遷戶口這關就卡關了好嗎？」、「會不會太噁心了？柯文哲根本沒說過選高雄市長」。