北約官員：喀布爾機場人擠人踩踏事件 17人受傷 22:062021/08/18 中央社 中央社 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 NATO官員表示，喀布爾機場的大門發生人擠人踩踏事件，造成17人受傷。（圖／路透社） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 北大西洋公約組織（NATO）官員表示，阿富汗首都喀布爾機場的大門發生人擠人踩踏事件，造成17人受傷。於此同時，西方國家加緊撤離他們的外交官員與眷屬等人員。 路透社報導，這名在機場工作的北約官員說，在民兵組織塔利班（Taliban）15日接管阿富汗後，亟欲逃離的阿富汗民眾已被告知，除非他們持有護照與簽證，否則不要聚集在機場週邊。 這位不具名官員表示，他並未聽聞任何塔利班民兵在機場外施暴的通報。 蘇揆約見8新警察局長 侯友宜：警察不是一個人的警察 影》塔利班包圍喀布爾機場 開槍警告逃跑民眾 #機場 #官員 #北約 #喀布爾 #人擠人 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 人事令發布前 蘇揆約見8名新警長 04:102021/08/18 焦點要聞 塔利班開殺戒 女性沒穿遮面罩袍被擊斃 12:492021/08/18 國際 塔利班承諾安全 陸駐阿富汗使館現況曝光 10:512021/08/18 兩岸 「音樂教父」羅大佑獲金曲特別貢獻獎 黃韻玲引領跨世代音樂人致敬 16:412021/08/18 娛樂 逃難者「爬飛機自拍」視角曝光 開心比YA下秒慘了 13:552021/08/18 搜奇 4.5億人南島語族 源起台灣 04:102021/08/18 焦點要聞 Lulu掌金曲時間留給得獎人 04:102021/08/18 時尚消費 拜登：不參與阿富汗人都不打的內戰 堅稱美國撤軍是正確決定 04:102021/08/18 焦點要聞 影》驚險自拍 他死命攀爬美C-17運輸機逃亡 生死不明 08:062021/08/18 國際 宣稱大赦官員 塔利班傳私下搞清算 04:102021/08/18 國際大事 疫情重創 寒舍餐旅資遣73人 04:102021/08/18 財經要聞 國際熱門新聞 阿富汗總統行蹤曝光 帶47億現金搭機逃亡 證實落腳這國 - 國際 阿富汗讓陸不再尊重美國 川普：台灣恐發生壞事 - 國際 影》塔利班不演了？ 傳射殺民眾並攻擊記者 - 國際 影》才下機阿富汗就淪陷！英國大學生搭軍機逃出「最危險國家」 - 國際 塔利班爽佔阿富汗全境？ 專家：內戰還有得打 - 國際 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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