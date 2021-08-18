北大西洋公約組織（NATO）官員表示，阿富汗首都喀布爾機場的大門發生人擠人踩踏事件，造成17人受傷。於此同時，西方國家加緊撤離他們的外交官員與眷屬等人員。

路透社報導，這名在機場工作的北約官員說，在民兵組織塔利班（Taliban）15日接管阿富汗後，亟欲逃離的阿富汗民眾已被告知，除非他們持有護照與簽證，否則不要聚集在機場週邊。

這位不具名官員表示，他並未聽聞任何塔利班民兵在機場外施暴的通報。