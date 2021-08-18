高雄女「背對背」坐後座外帶比薩 網傻眼：等紅燈不尷尬？（取自Youtube頻道「Wowtchout-地圖型行車影像分享平台」）

高雄1名機車騎士日前遭直擊，疑似為了方便邊騎車邊拿著比薩，竟與後座女乘客「背對背」，由女乘客面朝後方、拿著比薩盒搭乘；影片被上傳到網路後，網友笑說紛紛笑說「停紅燈時，後方女子應該尷尬至極」、「1個坑洞女的就GG了」、「我們背對背擁抱，披薩兜著圈子亂亂繞」。

Youtube頻道「Wowtchout-地圖型行車影像分享平台」近日分享1則行車紀錄器影片，拍攝者為1名機車騎士，該騎士行駛在路上發現前方1輛機車的後座坐著1名「面向後方」的女子，該女子手上拿著1盒比薩，疑似因為方便拿比薩盒，才會選擇「背對背」方式，有趣畫面全被行車紀錄器錄下。

該Youtube頻道還將影片標題寫為「只要我不尷尬尷尬的就是你」，影片發布時間為8月11日，短短8天累積觀看數達14萬多，其他網友則留言笑說「其實那是最新款的Uber Panda人型保溫箱」、「想像一下你在大馬路上這樣坐，然後排第一個等紅燈」、「這種坐姿感覺好危險啊，雖然很好笑」、「這根本超實用的新科技，可以幫你顧東西、注意後方車況360度無死角耶，再也不用擔心從後方追撞了」。

據悉，該事件發生在10日下午5點多，地點是高雄市，車主疑似從好市多買了披薩回家，因盒子太大才想出此策；據《道路交通管理處罰條例》第31條規定，機車附載人員或物品未依規定者，處駕駛人新臺幣三百元以上六百元以下罰鍰；另據《道路交通安全規則》第88條之四規定，附載坐人不得側坐。