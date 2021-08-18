蔡凡熙（左）與巫苡萱於橘子嘉年華開展活動上比手速，兩人都是金手指。（橘子集團提供）

新生代男星蔡凡熙與巫苡萱18日出席「橘子嘉年華暑期版」活動記者會，蔡凡熙憑藉多年遊戲玩家的優勢，大秀手臂肌肉，現場邀巫苡萱展開手速PK。

蔡凡熙稱對手速很有自信，像是玩《跑跑卡丁車》的時候，快速接氣連點就很關鍵，說不定他的肌肉都是玩跑跑練出來的。沒想到，巫苡萱也不是省油的燈，神速點擊技驚四座，原來巫苡萱也是《跑跑卡丁車》玩家，比起金手指潛能，絲毫不遜色。

蔡凡熙是電玩迷，防疫期間在家瘋狂打電玩練就了「金手指」，自曝曾半夜2、3點打電玩，激動到鄰居還提醒他小聲一點。蔡凡熙打電動時不喜歡被打擾，曾跟以前的女友為此起小爭執。24歲的他大多跟同齡的女生交往，因為個性像小孩，姊姊們都只當他是弟弟，他也欣賞火辣型的女生，坦言：「平常也會滑一下，看一下。」用一句話來形容自己現在的感情狀態，他說：「有了自然會說！」

啦啦隊女神巫苡萱被問到如何捕獲年下男的心，大方傳授招數：「我覺得最厲害的攻勢應該是我的身高，再用可愛的眼神看著男生。」表示這是矮個子女生最有利的地方，接著表演撩男技巧，在蔡凡熙面前假裝掉東西再撿起來，因她今天身穿爆乳裝，當場讓蔡凡熙招架不住直說：「不能看她！」