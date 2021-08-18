大陸行政部門18日再次祭出規範措施，管控當前兩大網路服務網約車、外送，兩大網企滴滴、美團首當其衝，新措施將規範網約車抽成比例、要求外送平台鬆綁限制。大陸此波出動多部門聯合整頓網企的動作，也反映出其監管決心。

綜合陸媒報導，大陸中國交通運輸部18日表示，將規範平台企業的經營行為，要求網約車平台企業規範自主定價行為、降低過高的抽成比例，設定抽成比例上限。此外，還要督促平台風依法合規用工，更多采取勞動合同制用工方式，並合理地確定駕駛員的勞動報酬標準。

此外，大陸應急管理部、公安部等日前召開會議，要求美團、阿里巴巴餓了麼、達達集團平台，要改良平台算法，不得制定損害勞動者安全健康的考核指標。大陸市場監管總局網絡交易監督管理司司長龐錦18日則表示，要求外送平台合理設定對外送員的績效考核制度。平台應當合理確定訂單數量、在線率等考核要素，適當放寬配送時限，不得通過算法等手段侵害勞動者的正當權益。