金馬影帝李康生拍攝電影《山中森林》。（禾力文創提供）

謝承均拍攝電影《山中森林》。（禾力文創提供）

電影《山中森林》日前重返台北市府封路拍攝，封路的戲份主要拍攝金馬影帝李康生、邱勝翊（王子）、謝承均三人遭仇家追殺，在市府前六線道上演重車與跑車的追逐戲碼。當天重頭戲是王子在接受武訓四個月後全程親自上陣，李康生也跳下來與殺手作近身肉搏。王子從封路拍攝開始，整整打了8個小時，除了吃飯和上廁所，一次又一次親自投入拍攝打鬥動作，認真的程度讓導演姜寧十分稱許。

李康生也將自己的槍戰處女秀獻給了《山中森林》，倒是謝承均輕鬆的說：「這場戲我飾演喝醉的人，外面打得風風火火，我卻置身事外。」謝承均表示，整部戲的男演員只有他沒有開槍跟打戲，他笑說：「誰叫我演的是大哥！」

當天封路時間是晚上十點半到隔天清晨五點半，劇組總共出動兩台跟拍車和空拍機，以各種角度捕捉台灣影史首次的台北市府前槍戰戲。當天台北市影委會也幫忙協調封街事宜，劇組更配合市府的防疫措施，早在一週前就把所有工作人員、演員、經紀人、臨演、交管人員的名單送交影委會，更提供所有人員三天內的快篩證明，務必做到防疫上的滴水不漏，身為台灣電影史第一部為了防疫停拍的電影，影委會和導演姜寧都希望能夠留下完美的電影防疫模範。