阿富汗正值政權轉移，該國現有1840萬人需要人道援助，當中包括820萬名兒童，且數字仍持續上升。在阿富汗服務20年的世界展望會呼籲，交戰各方必須優先考量最脆弱兒童的福祉，國際社會也須持續關注阿富汗的需要，避免發生空前的人道災難。

阿富汗世界展望會會長阿孫莎．查理絲表示，原本阿富汗家庭因為國內衝突、嚴重乾旱和新冠肺炎疫情，要生存已經非常困難，如今環境的脆弱程度更勝過往，許多人活在恐懼中，兒童陷入暴力、受虐與剝削的危機。當前動盪的局勢，迫使家庭採取絕望的手段以保護孩子，像是讓未成年的女兒嫁人。

根據聯合國人道事務協調廳2021統計顯示，阿富汗幾乎一半人口、亦即1840萬人都需要人道保護及援助，且有1220萬人面臨糧食短缺。世界展望會警告，無數脆弱兒童將在這場動亂中面臨生命威脅，當前情勢已造成眾多學校關閉，缺糧和流離失所的人數快速上升，兒童及其家人僅能躲藏或逃離家園，基本人權嚴重被剝奪。

台灣世界展望會表示，急遽變化的情勢，讓阿富汗許多孩子面臨童婚、童工或流離失所的困境，然而這些孩子仍有夢想，也是國家、甚至是整個世界未來發展的關鍵。展望會邀請社會大眾為阿富汗兒童及人民代禱祈福，並籲請民眾持續與展望會站在一起，關心全球脆弱兒童的需要，讓每個孩子的夢想都有機會實現。