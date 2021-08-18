蔡英文總統預訂在8月23日接種國產高端疫苗，而當天適逢1958年「八二三砲戰紀念日」。中廣董事長趙少康今天表示，當年不知付出多少慘痛的代價、付出多少血淚才保住台灣，蔡英文卻挑八二三砲戰紀念日這天打疫苗很奇怪，不知她要做什麼，他認為，蔡應去金門紀念，很多事要吃果子拜樹頭。

港媒《中評社》18日報導，趙少康上午受訪表示，蔡英文挑八二三砲戰紀念日這天打疫苗很奇怪，不知她要做什麼，八二三對台灣很重要，這場砲戰守住金門及台灣，讓軍方士氣大振，所以當然很重要，蔡應該去金門主持紀念活動。

對於1958年這場兩岸交鋒，他指出，這場砲戰死了很多青年戰士，例如很多台大電機系畢業當年都是通訊兵，在外架線時遭砲擊就死了，而且第一晚砲彈打下來，陸海空3個副司令都被炸死，因此付出很慘痛的代價、付出多少血和淚才能守住台灣，這不是國民黨的功勞嗎？可是國民黨被罵得一文不值，如果不是國民黨守住，台灣人會有幸福快樂的日子可過嗎，很多事要吃果子拜樹頭。

值得注意的是，趙少康18日在臉書PO文表示，面對阿富汗變天，這幾天蔡英文身為總統卻沒有召開國安會議，也不研究中亞形勢如何影響台灣、不研究美國反應會不會影響台灣。民進黨和側翼不只不敢講真話，還不准別人講真話，只要別人講真話就把對方扣上紅帽子，完全是自欺欺人。