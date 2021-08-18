台中自助餐老闆遭熟客砍傷 警方全力追捕凶嫌

兇嫌（黃圈）不顧中午自助餐店人來人往，在店門口就開始砍殺老闆（紅圈）。（截自民眾提供影像）

台中大里發生男子光天化日之下，持刀街頭追砍自助餐老闆，一路狂追50公尺還不放過，目擊民眾嚇傻，直言兇嫌根本「殺紅眼」。究竟是什麼樣的動機讓男子痛下殺手？老闆親友透露，該男曾多次對老闆襲臀，甚至做出猥褻動作，遭到老闆嚴厲拒絕後，憤怒離開。

這起驚悚的街頭砍人案件，就發生在今天（18日）中午11時8分，正值午餐時間，附近監視器錄下恐怖畫面，兇嫌騎機車到自助餐門口，停好機車後連安全帽都沒拿下，就抽出一把類似生魚片刀的長長刀子，朝著站在店外的謝姓自助餐老闆砍去，謝男躲進店內，客人目睹嚇壞，紛紛逃出門外。

謝男從店內逃出店外，兇嫌持續在街頭狂追50公尺，狂砍老闆10多刀，血還噴到民宅汽車車門上，沿路血跡斑斑，路過民眾全部嚇傻紛紛閃避。目擊民眾指出，兇嫌根本就是殺紅眼，行兇完後還相當冷靜地拿著兇刀回到機車，血一路滴，十分驚悚。

據悉兇嫌是62歲李姓男子，為自助餐店常客，謝姓老闆的哥哥及姊姊表示，弟弟已結婚生子，開店30年，李男幾個月前常到店內消費，但李男常會在來店內消費時摸弟弟的臀部，弟弟也都委婉的要求他不要這樣做，最後一次李男還用手指，對弟弟臀部做猥褻動作，弟弟言詞嚴厲要求他不能這樣做後，李男很生氣的離開，就好幾個月沒出現，沒想到再出現後，就發生這樣的事。