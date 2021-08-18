近期因豪雨、颱風影響，中南部縣市道路頻出現坑洞，民進黨台中市議員江肇國、賴佳微等人18日針對台中市近日道路出現坑洞事在議會提出質詢，對此台中市政府建設局澄清，議員質詢的數字涵蓋人行道、側溝或其它設施損壞件數，並非均為道路坑洞案件，建設局並表示，台中市持續努力提升道路環境，道路坑洞通報數量已逐年減少。

台中市建設局養護工程處，靜待低強度混凝土乾燥，重鋪瀝青後於傍晚恢復。 本報系資料照片

民進黨議員賴佳微說，網路上民眾都在嘲諷台中變成韓劇「某一天滅亡來臨」或是電影「天坑」的拍攝的場景，請建設局務必重視民眾的用路安全，不要再讓這樣的事情一再發生。江肇國則說，對於道路坑洞，盧秀燕市長有指示四項原則，包含查明原因、追究失職、進行路檢、賠償損失，建設局面對每一個道路破洞都應該遵循盧市長的「四大原則」，而不是要等到上新聞，建設局才以專案處理。

對此，建設局表示，市府接獲道路坑洞查報後，除進行交維警示，也依規定於24小時內立即完成坑洞修補，並針對路面凹陷部分使用方正切割工法，修補路面下陷並同時修復路基，避免二次沉陷影響交通。

此外，針對地下管線漏水造成路面掏空，市府接獲通報後會立即設置交維設施，並邀集相關管線單位釐清漏水原因後，要求管線單位立即進行修復，後續針對深挖工程、道路下方地下管線會集處進行列管並加強檢測。

對於近期文心南路出現坑洞，水利局表示，找出真正原因才能還給民眾行的安全，水利局針對文心南路坑洞問題已委託公正第三方台灣省土木技師公會協助鑑定，後續會進行鑽探調查等工作，以釐清塌陷形成原因，亦會進行3處鑽探工作，包含目前下陷的兩處及異常點，已於今日進場進行位置高程測量及管線套圖等鑽探準備作業，完成後即進場實地鑽探。