再過兩個星期就要開學，中央流行疫情指揮中心今晚完成申請，未來12至17歲青少年可打莫德納疫苗。指揮官陳時中今透露，預計開學後依莫德納及BNT到貨量安排施打。此決定也引發青壯年群族熱議，不少人砲轟「七八年級可憐哪」、「亂七八糟的疫苗施打順序」、「學生可以停課，上班族咧？」。

指揮官陳時中下午在記者會上透露，規劃12至17歲青少年可接種莫德納疫苗，已向食藥署申請，只待審查完畢。加上原本就給青少年打的BNT疫苗，可以交互運用，但兩種疫苗仍不能混打，只是有更多選擇。

消息一出，不少PTT鄉民崩潰噓爆，紛紛留言批評「2X跟3X真的被放生」、「能不能照原始規則，年齡輪阿？」、「接著是學生插隊」、「真的把七年級的當韭菜」、「20-35歲青壯年社畜，可憐哪」、「我7/10登錄意願的莫德納到現在都還沒得打」。

也有人開酸「第2類的小孩有機會打莫德納了」、「七八年級你各位乖乖打高端」、「病毒會找上認真上學的學生？」、「至少沒讓孩子們當白老鼠」、「負責養家的支柱只剩高端」。

指揮中心發言人莊人祥今天晚間證實，已收到食藥署核准公文，12至17歲青少年族群適用莫德納疫苗。另外，第六輪高端疫苗開放20-35歲民眾施打，今天已有8.2萬人完成預約。