蔡凡熙、姜濤日前到《娛樂百分百》挑戰熱門單元「凹嗚狼人殺」。（八大提供）

為了防疫「凹嗚狼人殺」暫時改為線上版。（八大提供）

八大校園奇幻劇《超感應學園》主角蔡凡熙、姜濤日前到《娛樂百分百》挑戰熱門單元「凹嗚狼人殺」。平常私下就會玩狼人殺的蔡凡熙坦言：「已經有好幾次想來，但因為有點害怕，所以一直不敢來挑戰。」這次為戲宣傳前來挑戰，鏡頭前難掩興奮心情，遊戲過程輪到他發言時，他第一句話即大喊：「我呢！不是預言家。」語畢還接著開心表示：「好爽喔！在『凹嗚狼人殺』這裡講這句話好爽。」有如解鎖人生成就般的一句話，笑翻眾人。

來自香港的姜濤則是《娛樂百分百》的忠實粉絲，在看到同場玩家都是平常節目中的遊戲高手，也讓他緊張的語無倫次，甚至因為太燒腦頻抓頭髮，看在眼裡的嘻小瓜故作擔憂表示：「會不會錄完這次，姜濤就崩潰的把頭髮扒光了？」主持人黃偉晉、邱鋒澤也接著追問姜濤喜歡《娛樂百分百》到哪種程度？蔡凡熙爆料：「我記得他來台灣上表演課的第一件事，就是問我們有看《娛樂百分百》嗎？我好喜歡『凹嗚狼人殺』！」

由於線上版「凹嗚狼人殺」的遊戲規則在被淘汰後，必須關閉自身畫面，讓難得參與錄製的姜濤，忍不住懇求眾人讓他在鏡頭前待久一點，姜濤說：「雖然我私下會跟朋友玩『凹嗚狼人殺』，但那跟線上是完全不一樣的。」只見他看著其他人發言時，一臉錯愕，輪到他時，他在鏡頭前亮出為了玩遊戲所準備的筆跟紙，上面卻只寫了數字1-6，沒有任何筆記，接著激動說道：「好緊張我的天啊，我剛還看了一下攻略，但就是不知道寫什麼，剛剛有人說我一直笑，而懷疑我的身份，但那只是因為我上這個節目很開心，希望大家不要把我淘汰，讓我留久一點。」本集精采內容請鎖定明(19日) 晚8點播出的八大綜合台「娛樂百分百」。