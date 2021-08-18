路上遇到三寶駕駛真的很無奈！一名機車騎士日前行駛在路上，左右兩旁的汽車卻不約而同違規，害他差點出意外變成夾心餅乾，未料違規駕駛惱羞成怒，拿千斤頂下車想打人，卻在聽到「報警」後，立刻開車逃跑。

事情發生在永和，這名機車騎士規規矩矩騎在路上，沒想到左右兩旁的黑色汽車一起違規，右邊行駛在直行道上的汽車突然違規左轉，左邊行駛在左轉道上的汽車違規直行，騎士差點被2輛車夾擊出意外。

影音取自中天新聞YouTube

騎士長按喇叭後，不滿怒罵「你們兩輛車到底有什麼問題」，左邊的違規駕駛惱羞成怒，拿著千斤頂下車，表情相當兇狠，不斷推打騎士，還作勢用千斤頂打人，要騎士下車跟他「釘孤隻」，副駕駛座的女伴不斷勸阻也沒用。眼見違規駕駛不想講道理，騎士直接回「我報警了」，黑衣男此時彷彿換了個人格，立刻上車加速逃逸，過程全被騎士的行車紀錄器拍下。

不少網友力挺騎士「垃X汽車，違規在先還敢打人」、「聽到報警就跑，有夠俗辣」、「阿不是很兇」、「恭喜騎士提早領年終」、「這個罰單加上被告之後的賠償，汽車駕駛GG了」。

對此警方表示，騎士已經對該名汽車駕駛提出傷害、公然侮辱告訴，完成報案，此外警方也將對汽車駕駛交通違規部分開罰。